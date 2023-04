Joan Collins deixou os fãs 'de boca aberta' com as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram. A atriz, que em maio deste ano completa 90 anos de vida, impressionou com a sua forma física invejável e aparência incrivelmente jovem.

Numa nova fotografia, a atriz surge de óculos de sol, calças justas, camisola às ricas e um casaco biker "dos anos 80".

A publicação motivou simpáticos comentários dos seus admiradores, que realçaram a sua "aparência incrível", o facto de parecer estar "a envelhecer ao contrário" e estar parecida a "uma jovem de 20 anos".

Veja na galeria as mais recentes imagens de Joan Collins.

