Os reis de Espanha sempre se mostraram empenhados em não fazer distinções desnecessárias entre as duas filhas, pelo que, depois de em fevereiro de 2021 terem anunciado que a princesa Leonor iria estudar no País de Gales, esperava-se que tomassem uma decisão semelhante em relação ao percurso académico da filha mais nova.

Desta forma, não surpreendeu o facto de em fevereiro deste ano a Casa Real ter anunciado que a infanta Sofía também se iria mudar para o País de Gales no final do mês de agosto para completar os últimos dois anos escolares no UWC Atlantic College.

Tal como aconteceu com a princesa, os reis Felipe VI e Letizia também divulgaram o custo que estes dois anos letivos da filha mais nova irão ter e que serão inteiramente suportados pela família. O restante percurso escolar da infanta Sofía custará aos reis 74 mil libras (cerca de 86 mil euros).

De salientar que muitos dos alunos da instituição são bolseiros, pelo que não pagam o valor total das anuidades.

