Cristina Ferreira optou por um look monocromático na manhã desta segunda-feira, dia 29 de abril, para apresentar o 'Dois às 10'.

A apresentadora da TVI optou por um conjunto composto por colete e calças largas, duas peças da sua marca, que custam 119,90 euros.

Na caixa de comentários pode ver-se que os seguidores de Cristina gostaram do visual. "Lindo fato", "gosto muito do look" ou "lindíssima" são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

