O uso de tiara por membros da realeza acontece em ocasiões muito específicas - como banquetes de Estado, a recepção anual do corpo diplomático de Sua Majestade e a Abertura do Parlamento -, sendo, também, ocasiões que chamam particularmente a atenção pela sua imponência.

No que toca à família real britânica, 2021 já não vai contar com nenhum momento solene que leve Kate Middleton a usar tiara.

A última vez que vimos a duquesa de Cambridge com tiara foi em 2019 e pensa-se, portanto, que a próxima ocasião em que use a vistosa joia se dê numa visita de Estado com os imperadores do Japão.

A viagem tinha sido incialmente agendada para a primavera de 2020, mas devido à pandemia teve de ser adiada. A revista Hello sugere que se realizará na primavera do próximo ano.

