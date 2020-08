Como mãe do pequeno Lonô, de um ano, fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung, Rita Pereira não tem mãos a medir para tantas tarefas que tem de desempenhar no dia-a-dia. E foi precisamente com isso que brincou na mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Quando uma grávida me diz que a única coisa que a preocupa é o parto", escreveu na legenda de um vídeo que fez na sua conta de TikTok.

Desde logo, foram várias as seguidoras que se identificaram com estas palavras.

Veja a publicação de seguida.

