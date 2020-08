Sendo uma das personalidades portuguesas com mais seguidores no Instagram, sendo que já chegou ao 1 milhão e 400 mil, Rita Pereira gosta de surpreender os admiradores com publicações mais originais e inspiradoras. Foi o caso da que lhe vamos falar a seguir.

Ao som da música 'Brown Skin Girl', Rita dirige-se em direção ao pôr do sol dando a ideia que foi ela que acelerou o processo.

"Apagar as luzes", escreveu na legenda da publicação.

Uma montagem que foi bastante elogiada e que encantou os fãs.

Ora veja!

