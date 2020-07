"Uma volta ao sol contigo e deste volta à minha existência", foi com estas palavras que Joana Diniz começou por assinalar o aniversário da filha, a pequena Valentina, que nasceu no dia 31 de julho de 2019.

"Um ano e nunca o meu mundo fez tanto sentido. Cresceste sementinha dentro das minhas entranhas, no centro do meu corpo... ao mesmo tempo que crescias todo o meu mundo estremeceu. Tive medo como nunca tinha tido, mas uma força estranha me fazia não vergar nem ceder. Senti-me eu contra o mundo, mas nunca sozinha - como é que tu tão pequena e ainda sem vires ao mundo já eras o motor de tamanha força", escreveu de seguida a mãe 'babada'.

A menina - que é fruto da relação terminada da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' com o personal trainer Igor Sanchez - nasceu antes da data prevista.

"Quando soube que ias nascer temi porque sabia que eras demasiado pequena e tudo era uma incógnita", acrescentou. "Nasceste com a força que já me tinhas passado quando estavas dentro de mim. Nasci como mãe. E podia escrever até ao meu último suspiro que nunca conseguiria descrever a grandeza da tua vinda, da tua vida. Obrigada filha por seres Luz, por seres maior que qualquer predicado", continuou.

Uma carinhosa partilha que terminou com amorosas palavras: "Sonhei com cada detalhe teu e mesmo assim conseguiste ser mais perfeita. Parabéns, Valentina".

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias da menina para ver como cresceu. Veja na galeria.

