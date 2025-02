Como seria de esperar, muitos rostos da TVI celebraram publicamente o 32.º aniversário da estação, esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, entre eles a apresentadora Alice Alves.

"TVI, não cabem aqui as histórias que juntas temos para contar… São 32, para mim 15 anos de uma bonita jornada. As pessoas que lá trabalham e as que já trabalharam fizeram-me superar de maneiras diferentes", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Quando penso no trabalho é de sorriso no rosto e alegria na cabeça. Isso diz muito. Obrigada ao público que nos acompanha, porque a palavra final é sempre de quem nos vê do outro lado do ecrã. Vivam", completou.