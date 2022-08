Olivia Newton-John morreu esta segunda-feira, 8 de agosto, aos 73 anos, alegadamente, na sequência de um cancro da mama.

Assim que a morte da estrela de 'Grease' se tornou pública, muitos admiradores lembraram momentos icónicos da vida da atriz.

Um deles foi, sem dúvida, quando cantou o êxito 'You're the one that I want' em 2002, com John Travolta.

Recorde o momento que ficará para a história:

