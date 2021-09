Ana Soares foi a segunda concorrente expulsa do 'Big Brother 2021'. Horas depois de ter abandonado a casa mais vigiada do país, a gestora de loja esteve à conversa com os jornalistas no rescaldo da sua participação no reality show.

O motivo da expulsão?

"Falhou talvez mostrar-me um pouquinho mais, ser mais opinativa, falar mais. Não que não falasse, eu falava, mas se calhar não era conteúdo tão apelativo", confessa a gestora de loja, admitindo que "estava mais apagadinha" dentro do jogo.

Fobia social? "Com terapia e psiquiatras as coisas resolvem-se"

Para Ana, a entrada no 'Big Brother' representou um desafio acrescido tendo em conta o facto de ter sido diagnosticada em tempos com fobia social.

"Talvez esta barreira que tenho de não deixar os outros aproximarem-se e não querer muita gente à minha volta, talvez seja devido à minha fobia social... algumas sequelas que ela tenha deixado", realça.

Ana precisou de pedir ajuda terapêutica quando no 12.º ano de escolaridade percebeu que não conseguia permanecer durante duas horas nas salas de aula onde se realizavam os exames nacionais. "Ao fim de meia hora tinha vontade de sair", conta, dando conta de que o problema está agora bastante mais controlado.

"Felizmente, a minha fobia social está ultrapassada. Acredito que já ultrapassei 90%, com terapia e psiquiatras as coisas resolvem-se", assegura.

"Comprei umas botinhas e um babygrow, no dia a seguir perdi o bebé"

Ana viveu em 2018 um dos mais delicados períodos da sua vida. A gestora de loja, natural da Nazaré, sofreu um aborto espontâneo.

"Estava com uma relação de cerca de dois anos. Em dezembro fui pedida em casamento, em janeiro de 2018 descobri que estava grávida e em março perdi o bebé", recorda.

"Quando descobrimos que estamos grávidas queremos sempre as botinhas, o babygrow... e o meu namorado sempre me disse para não comprar até fazer os três meses. No dia em que fiz os três meses comprei umas botinhas e um babaygrow, no dia a seguir perdi o bebé", lamenta Ana, confessando que passou por um longo período de revolta por não compreender o que lhe estava a acontecer.

A perda do bebé viria a influenciar mais tarde o fim da relação. "Também influenciou, ele esteve sempre ao meu lado. Foi um excelente companheiro, eu é que me fechei muito e acabei por afastá-lo", admite.

Com o casal cada vez mais afastado, seguiu-se o cancelamento do casamento e em setembro cada um seguiu o seu caminho.

Ana e Nuno podem vir a ser um casal?

O rumor de uma alegada proximidade entre Ana Soares e Nuno, o primeiro concorrente expulso do 'BB', surgiu depois de o jogador de paddle ter confessado que tinha achado a companheira de jogo muito interessante. Também Cláudio Ramos, na gala de domingo, afirmou que tinha esperança neste possível casal.

Questionada sobre como correu o reencontro com Nuno e a possibilidade de os dois se aproximarem cá fora, Ana não deixou margem para dúvidas: "Foi um reencontro de dois amigos. Tinha e tenho alguém, já tinha antes de entrar no 'Big Brother' e continuo a ter. [Essa pessoa] Está à minha espera e estou muito feliz por saber", garante.

"O Nuno é uma excelente pessoa, mas somos só amigos. Gosto muito dele mas só como amigo, o meu coração está noutro lado", reforça.

Sobre o homem que não a faz olhar duas vezes para Nuno, a antiga concorrente do 'BB' revela que teve o apoio necessário para embarcar nesta aventura.

"Ele deu-me força para eu ir, mas acabou por me confessar ontem que não queria que eu viesse. Mas por um lado ainda bem que ele não me disse, acho que tinha desistido", deixa escapar.

Futuro na televisão? "Ser atriz está fora de questão, apresentadora também não"

Desafiada a fazer um balanço da sua participação dentro do 'Big Brother 2021', Ana Soares garante ter-se divertido muito e não estar nada arrependida de ter entrado no programa.

"A entrada no 'Big Brother' foi uma experiência, um desafio novo, mas tenho a minha família e o meu trabalho para onde voltar. O meu pontinho seguro", realça.

Para a antiga concorrente, de 30 anos, esta foi "uma experiencia única" da qual trouxe laços de amizade para a vida, particularmente com Joana. "A Joana é a minha alma gémea com seis anos de diferença", assegura.

No que respeita ao futuro, Ana quer concentrar-se no regresso ao trabalho, como gestora de loja, até porque não entrou no reality show mais famoso do mundo com nenhum tipo de expectativa a nível profissional.

"Para mim ser atriz está completamente fora de questão, apresentadora também não acho que vá ser. Para já vamos vendo, se aparecem propostas eu estudo e logo vejo o que poderei fazer ou não", termina, mostrando-se realista e segura de si.

