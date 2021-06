Neste momento, João Mota está no ar na novela 'A Serra', da SIC, onde dá vida a Nicolau. Ao falar deste projeto, o ator lembrou Maria João Abreu, que também integrava o elenco.

“A Maria João é uma pessoa incrível, muito generosa... Tudo aquilo que já foi dito é o que eu sinto, o abraço dela, a generosidade... Ela passava sempre amor, era uma energia incrível. No dia da última homenagem, senti-me privilegiado por a ter conhecido, por ter partilhado com ela, sentir aquele abraço dela que era tão característico. E agora brilha lá no céu", disse.

Ao falar do regresso ao trabalho na novela depois da partida da atriz, João Mota acrescentou: "A nossa motivação foi pensar que ela queria que nós agarrássemos com todas as forças [o projeto]. Há sempre vazio. Quando alguém se vai fica um vazio que nunca é preenchido de verdade. Andamos à volta dele, tentando perceber, aceitando de alguma forma", acrescentou.

Outro dos temas comentados durante a entrevista com Júlia Pinheiro foi o momento em que venceu a 'Casa dos Segredos'. "Na altura fez-me sentido porque me poderia levar a conhecer pessoas. Queria conhecer pessoas que me pudessem ajudar nesse sentido porque eu gostava de trabalhar como ator, de representar", lembrou.

Sobre a fama que chegou com a participação no reality show, acrescentou: "Arrebentou-me uma bomba nas mãos. Foi muita coisa a acontecer, muitas críticas positivas e outras mais destrutivas do que propriamente construtivas".

"Acabei por ter uma informação a chegar. O primeiro ano depois de sair foi um ano de muita loucura", continuou.

O dinheiro que recebeu com o prémio de ter vencido a 'Casa dos Segredos' foi especialmente para investir na formação de ator.

"A loucura foi de ter andado sempre de um lado para o outro, de não ter tido tempo para me sentar e perceber o que estava a acontecer comigo e com a minha vida. Essa vontade veio mais tarde. Mas depois também tive sorte porque conheci as pessoas certas que me encaminharam para a formação, porque trabalhar como ator tem muito que se lhe diga. Temos que aprender muita coisa", explicou.

