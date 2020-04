"Quando acordarem e tiverem vontade de se queixar do dia de hoje ser igual ao de ontem e da quarentena ser uma m*rda, vejam este vídeo da minha amiga Mafalda", foi desta forma que Carolina Deslandes descreveu um vídeo partilhado este domingo nas suas redes sociais.

As imagens mostram a amiga da cantora, que por ser profissional de saúde está na linha da frente no combate á Covid-19, a dançar cheia de energia durante uma pausa no trabalho.

"Na linha da frente, mãe de três, um exemplo para todos", completou Deslandes, que espera desta forma inspirar os seus seguidores a viverem a vida com mais alegria.

Veja o vídeo.

