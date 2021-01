David Mesquita e a sua esposa, Ana Patrícia Mesquita, foram pais pela primeira vez no final de novembro. Benjamim trouxe nova alegria à vida do casal, que vive agora uma das fases mais felizes da sua vida.

Na sua conta oficial de Instagram, são já várias as imagens do bebé que o ator, conhecido por ter dado vida ao famoso Pulga de 'Morangos com Açúcar' tem vindo a partilhar com os fãs.

"Beijo-o na boca, nas bochechas, no seu pescoço e revitalizo... sempre", escreve o papá babado na legenda de uma das referidas fotografias.

Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria.

