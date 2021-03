Carolina Deslandes ficou em segundo lugar no Festival da Canção - tendo sido a dupla The Black Mamba a grande vencedora - e pelas redes sociais os espectadores ironizaram com a participação da artista.

Isto porque a cantora foi a concurso com a canção 'Por Um Triz' e foi, literalmente, por um triz que não saiu vitoriosa.

Em resposta às reações, Carolina Deslandes usou também o humor e fez o seu próprio meme.

Veja abaixo.

