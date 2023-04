Há um novo momento publicitário transmitido na TVI a criar enorme polémica, indignação e uma onda de críticas crescente. Em causa está uma campanha ao produto Ómega Gold, transmitida no programa 'Goucha' e a contar com a colaboração e presença de Manuel Luís Goucha.

A causa celeuma estão as declarações de Getro, responsável pela marca Viva Melhor, sobre saúde mental. Ao promover o livro 'Como Encontrar a Paz Interior', o empresário aparenta desvalorizar o trabalho dos psicólogos.

Joana Marques foi uma das primeiras figuras públicas a reagir publicamente ao sucedido.

"Perder tempo em psicólogos para quê?! Além do mais gasta-se uma fortuna e eles nem sequer oferecem uma embalagem de Ómega Gold", começou por referir a humorista, que fez questão de recordar as imagens do momento publicitário em questão na sua conta oficial de Instagram.

"Eu liguei imediatamente, não só porque tenho problemas dentro da minha alma mas sobretudo porque o Getro diz que o livro é para toda a família. Hoje à noite em vez de ler aos meus filhos os 'Três Porquinhos' vou partilhar com eles as passagens mais inspiradoras de 'Como Encontrar a Paz Interior', de Ellen G. White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, pelos vistos, embaixadora póstuma do Viva Melhor", rematou, ironicamente.

Com menos ironia e mais assertividade, a terapeuta Susana Dias Ramos, que faz parte da TVI, não escondeu a sua indignação e condenou o discurso usado na referida publicidade.

"Não entendi. Como é que é isso do 'ir ao psicólogo para quê? Pagar um dinheirão para estar ali no divã com ele a olhar'. Não devo ter ouvido bem… Ora repita, por favor", escreveu, recordando igualmente as imagens.

"Há ali um riso no 'quantas vezes precisa de um psicólogo'? Há um gozo? Um desrespeito? Uma literal tanga? Um psicólogo ou um conselheiro? O mesmo, portanto?! Não… não deve ter havido um risinho...", lamentou.

"Enquanto a saúde mental for desrespeitada desta maneira vamos continuar a assistir às vergonhosas taxas de depressão e suicídio que temos neste país. A saúde mental não é piada, mas aqui foi a verdadeira anedota", completou a comentadora do reality show 'O Triângulo'.

Este não é o primeiro momento publicitário do programa 'Goucha' a dar que falar. Recentemente, a TVI foi criticada por colocar no ar a publicidade a um produto de emagrecimento logo após a entrevista em que Maria Botelho Moniz confessou estar cansada de comentário maldosos sobre o seu corpo.

Manuel Luís Goucha, que fazia parte da publicidade, já admitiu publicamente que esta não foi uma decisão correta por parte da produção do programa.

