As redes sociais insurgiram-se contra o programa 'Goucha', da TVI, na sequência da promoção de comprimidos para emagrecer que se seguiram à entrevista feita a Maria Botelho Moniz, onde o peso foi um tema em destaque.

Manuel Luís Goucha, no programa 'As Três da Manhã', garante que é "alheio" a esta opção editorial do canal e esclarece: "Foi um tiro no pé. Não meu, mas da produção".

O apresentador diz que, na sua opinião, a situação foi "deselegante", embora sublinhe que o bloco publicitário havia sido gravado anteriormente.

Goucha, durante a sua participação no programa matutino da Rádio Renascença, abordou ainda a polémica com Teresa Guilherme.