Toy deu que falar recentemente quando decidiu defender publicamente, uma vez mais, a legalização do canábis em Portugal. Incrédulo com as declarações do artista, o psiquiatra Gustavo Jesus não poupou nas críticas às mesmas, bem como ao artista.

"Infelizmente, apesar de sempre ter tido a minha simpatia e de merecer a homenagem de todos os que já cantaram e dançaram toda a noite, toda a noite, ao som da sua música, o Toy não escolheu as mensagens certas", afirma.

"Ao contrário do que diz:

- a depressão não é uma doença nova; sempre existiu e é descrita nos mais antigos manuais da medicina, muito antes de existirem medicamentos para a tratar;

- as pessoas não têm depressão por falta de outros problemas em que pensar, como a falta de dinheiro ou de comida. A depressão é uma doença do cérebro que resulta de fatores biológicos e ambientais (que incluem, aliás, os sócio-económicos, como a pobreza). Aqueles que reúnem um conjunto maior de fatores de risco têm mais probabilidade de desenvolver a doença;

- Os antidepressivos não são 'super agressivos', são hoje em dia medicamentos seguros, eficazes e com poucos efeitos adversos, e além disso salvam vidas. Por isso, afirmações como esta são de grande irresponsabilidade, porque podem influenciar quem as ouve no sentido de abandonar o tratamento ou de recusar iniciá-lo (isto partindo do pressuposto de que já ultrapassaram o estigma para ir ao psiquiatra)", explica.

"O Toy finaliza dizendo que estes problemas (referindo-se à depressão) existem. Lá nisso acertou. Mas diz também que “é preciso ter muito cuidado com os químicos”, não se lembrando certamente de que todas as substâncias que têm algum efeito sobre o cérebro são “químicos”. Isso inclui as moléculas ativas da cannabis, da qual falou como possível tratamento, o que é absurdo à luz da evidência que existe", nota.

"Não confundir efeitos psicoativos imediatos de uma substância com o tratamento de uma doença. Portanto, e não excluindo a óbvia importância dos tratamentos psicoterapêuticos, está na altura de arranjar outro argumento para falar mal dos antidepressivos. Porque esses “químicos” salvam vidas.

E essa foi a razão pela qual foi tão preocupante ouvir o Toy. Aliás, mais do que preocupante, foi “extremamente inacreditável", completou.

