A psicóloga Vera de Melo, que marca presença regularmente no programa 'Dois às 10', da TVI, recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de "alerta".

"Tenho recebido várias mensagens de pessoas a dizer que marcaram uma consulta de psicologia comigo e que depois apareceu outra pessoa dizendo que era minha assistente. Para que fique claro, não tenho nenhuma assistente, nem ninguém a substituir-me. Nota, também não sou diferente do que aparece na televisão. A televisão não muda assim pessoas, não caiam nessa mentira", começou por destacar.

"Paralelamente apenas trabalho no Hospital Trofa Saúde na Amadora, Braga e Loures, bem como tenho o meu consultório próprio em Lisbo", informou.

"É lamentável que se aproveitem do sofrimento do outro e que os outros valores se sobreponham aos da psicologia. Obviamente, irei agir de todas as formas e meios para pôr fim a esta situação", rematou.

