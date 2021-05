Esta quinta-feira, dia 20 de maio, a psicóloga Melanie Tavares decidiu abrir o seu coração numa entrevista a Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa da manhã da TVI - 'Dois às 10'.

A convidada explicou que decidiu seguir esta carreira depois de ter tido uma experiência negativa com um psicólogo ainda na infância, depois de ter vivido um momento muito traumático.

"Tive uma experiência muito traumática quando tinha 10 anos. Estávamos a brincar - eu mais alguns amigos no jardim -, e de repente uma das nossas amigas, que até estava a andar na minha bicicleta, morreu, ali, ao nosso lado em segundos", relata.

"Tive uma perturbação de ansiedade enorme, que ninguém na altura soube diagnosticar, e os meus pais levaram-me ao psicólogo e foi das piores experiências que tive na vida", confessa.

"Eu pensei, 'um dia gostava de fazer aquilo que não fizeram por mim, porque não fizeram'. Foram os anos, o suporte familiar, as outras experiências que fui tendo que me ajudaram a ultrapassar, mas foi muito difícil. Ficou resolvido, mas nunca mais fui a mesma. Estive anos com crises de ansiedade e pânico", termina.

Leia Também: Diogo Amaral "declara-se" a José Mata e Tiago Aldeia