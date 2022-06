Ana Garcia Martins já se posicionou quanto à polémica da Prozis, depois do fundador da marca, Miguel Milhão, se ter mostrado a favor da decisão tomada pelo Supremo Tribunal nos Estados Unidos no que à limitação do aborto diz respeito.

“Depois disto, algumas influencers, como a Jessica Athayde, decidiram deixar de trabalhar com a marca. Sendo que, note-se, a grande maioria não disse nada sobre o assunto e vai só continuar a promover panquecas como se nada fosse”, atirou ‘Pipoca’, acrescentando a hashtag “sorrir e acenar”.



“É isto, basicamente. Se não nos identificamos com os valores promovidos pelo representante máximo de uma marca, talvez faça mais sentido não estarmos associados à mesma. Enquanto produtores de conteúdos e enquanto consumidores”, nota ainda, partilhando o testemunho de Diana Monteiro.

