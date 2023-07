Cristina Ferreira foi, como de costume, uma das grandes estrelas da Festa de Verão de TVI. A apresentadora, de 45 anos, posou na passadeira vermelha com um visual no mínimo arrasador, nomeadamente, um conjunto transparente, preto, combinado com uma lingerie que evidenciava a sua excelente forma física.

Uma vez que a escolha deu bastante que falar nas redes sociais, a apresentadora não resistiu em brincar e pensar já na próxima ocasião.

Partilhando um visual da cantora inglesa Rita Ora, nomeadamente um vestido rendado no qual esta surgiu em topless, Cristina brincou, afirmando: "Próximo".

Eis a publicação:



© Instagram - Cristina Ferreira