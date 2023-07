Rita Ora acaba de conseguir um lugar no top dos looks mais ousados do ano. A cantora marcou presença na Semana de Alta-Costura de Paris e fez questão de não passar indiferente neste evento.

Rita foi uma das várias figuras públicas convidadas para a apresentação da coleção de Inverno/Primavera 2024 da Alaïa e para isso optou por um longo vestido de renda preto, que deixou a descoberto os seios.

A ousadia não deixou ninguém indiferente e a cantora, na publicação feita no Instagram, foi muito elogiada pelos fãs.

Veja na galeria as fotografias deste arrojado visual.

