Jessica Athayde não esperou pelo início de 2021 para adotar rotinas saudáveis e foi na última semana do ano que decidiu regressar às rotinas, como deu conta numa publicação nas redes sociais. Com vista para o mar, a atriz tentou encontrar motivação para a prática desportiva e chamou a atenção para a poluição com que se deparou.

"Voltei a treinar na última semana do ano e não sinto nada no meu corpo. Hoje voltei a correr e passei por um anuncio de vitaminas para mulheres com mais de 60 anos e achei que era indicado para mim! Entre dores de burro e as pernas esparguete que já não sinto só me resta morrer 15 minutos deitada em água quente e ver se alivia!!! E claro voltar a fazer o mesmo amanhã", começou por confessar.

Jessica Athayde referiu, porém, que um dos aspetos positivos da nova rotina saudável é correr junto ao mar, mas não conseguiu ficar indiferente enorme número de máscaras faciais esquecidas no chão.

"Próxima corrida já levo um saco para apanhar as máscaras desses porcos que andam por aí", atirou.

