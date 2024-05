Manuel Luís Goucha anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 29 de maio, que Catarina Miranda será a sua próxima convidada.

A polémica concorrente do 'Big Brother', que foi expulsa depois de um comportamento agressivo, estará à conversa com o apresentador no 'Goucha', programa da tarde da TVI, algo que parece não ter agradado a muitos dos seguidores do apresentador.

"Ainda bem que avisaram, hora de mudar de canal", "com todo o respeito que o Sr. me merece, vou passar" ou "não acredito, nem vou comentar. Uma tristeza", são alguns dos muitos comentários menos positivos que se podem ler na publicação.

