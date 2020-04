No último mês e meio, à semelhança do que sucede noutros países, a série "Toy boy" tem sido um dos conteúdos da plataforma digital Netflix mais vistos em Portugal. O seu protagonista masculino, o ator espanhol Jesús Mosquera, na pele de um stripper que procura justiça, tem atraído atenções. Descoberto enquanto treinava num ginásio em Málaga, no sul de Espanha, o artista de 27 anos tem visto a popularidade subir em flecha dos dois lados do oceano Atlântico.

Nos últimos dias, Jesús Mosquera ultrapassou a marca de um milhão de seguidores na rede social Instagram. Apesar de não ter assinalado o feito, os administradores de vários dos perfis de fãs que já tem não deixaram passar o número em branco. Confinado em casa, o ator, que esta noite vai estar em direto no Instagram às 20h00 com uma das protagonistas femininas da série, Cristina Castaño, não passou a Páscoa com a mãe, como lamentou numa publicação.