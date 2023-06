Marta Melro tem recebido uma 'onda' de apoio nas redes sociais após ter anunciado publicamente o fim da relação com Paulo Vintém, de quem tem uma filha.

Foi precisamente no Instagram que a atriz partilhou uma nova reflexão, desta vez relacionada com o facto de ter a galeria do telemóvel 'inundada' de registos da pequena Aurora.

"Nos últimos 10 meses, o rolo da câmara do meu telefone é um sem fim de fotos e vídeos da minha filha (aposto que não sou a única), e lá aparece uma ou outra coisa de mim sempre meia desgrenhada. Entretanto, voltei a pedir aos amigos para agarrarem no telefone e tirarem umas fotos quando estou mais compostinha", começou por escrever.

Por fim, a atriz deixou uma garantia: "O rolo de câmara vai continuar a ser dominado pela Aurora mas prometo a mim mesma pôr-me bonitinha e tirar mais minhas".

