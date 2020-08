O programa do YouTube vai agora focar-se pós-parto e no primeiro ano do bebé.

O famoso 'BabyBoom' de Sofia Arruda está de volta. O programa regressa às plataformas digitais mas agora focado no pós-parto e primeiro ano do bebé. "Depois de uma primeira temporada cheia de emoções, chega a segunda temporada do BabyBoom com a nossa Sofia Arruda e também com a enfermeira Carmen e muito outros especialistas e caras conhecidas convidadas", anuncia a grande parceira da atriz neste projeto, a marca Well's. A grande novidade é que 'BabyBoom' estará também disponível em podcast no Spotify da Baby Well's. Não perca a estreia, no dia 9 de setembro. Leia Também: Assim foi a (segunda) festa de aniversário do filho de Sofia Arruda