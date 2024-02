O ator Jacob Elordi está a ser investigado pela polícia, após ter sido acusado de agredir um produtor de rádio, na Austrália, no sábado. Em causa está, alegadamente, uma piada sobre o filme 'Saltburn', protagonizado por Elordi.

De acordo com a imprensa norte-americana, a agressão terá ocorrido junto ao Clovelly Hotel, nos subúrbio de Sydney, quando o ator, também conhecido pela série 'Euphoria', foi abordado por Joshua Fox, produtor do programa de rádio 'The Kyle & Jackie O Show'.

Esta segunda-feira, no seu programa, Joshua Fox referiu que, por brincadeira, pediu a Elordi se este podia dar um pouco da "água do banho" à sua colega de programa, a apresentadora Jackie O, numa referência a uma cena explícita do filme 'Saltburn'.

Fox alega que parou de gravar o momento a pedido de Elordi, além de ter concordado em não usar as imagens. Contudo, segundo o produtor, o ator colocou-se em frente à sua "cara" e "exigiu" que este "apagasse as imagens".

"Estou encostado à parede. Ele está mesmo à minha frente e os seus dois amigos estão agora ao meu lado", disse. "É como se um interruptor se tivesse desligado, e ele está a tornar-se bastante agressivo, e eu sinto-me intimidado", acrescentou.

Depois disto, Fox disse que mudou de ideias quanto a apagar o vídeo que tinha feito. "Da forma como estão a rodear-me, estou a pensar que vai acontecer alguma coisa. Alguém vai saltar-me para cima ou assim. Por isso, digo que não, não vou apagar", notou.

"Recuso-me a fazê-lo porque me sinto desconfortável neste momento, e esta é a única prova. E então Jacob meio que se vira, e ele meio que me empurra contra a parede, e as suas mãos estão na minha garganta", alegou.

Entretanto, a Polícia de New South Wales confirmou que está a investigar o incidente.

"Os agentes ligados ao Comando da Área Policial de Eastern Beaches estão a investigar depois de um homem ter sido alegadamente agredido à porta de um hotel nos subúrbios orientais de Sydney", informou a polícia numa nota enviada à NBC News. "O homem não sofreu quaisquer ferimentos. As investigações sobre o incidente continuam", acrescentou.

De notar que Elordi viajtou até à Austrália, o seu país Natal, e hospedou-se no referido hotel, antes de participar nos AACTA Awards, a 10 de fevereiro.

