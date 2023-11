Luana Piovani e Pedro Scooby voltam esta segunda-feira, dia 13 de novembro, ao Tribunal de Cascais, na sequência do processo que o surfista moveu contra a ex-companheira devido ao facto de esta, no seu entender, expor publicamente os filhos de ambos e continuar a mencioná-lo em diversas partilhas feitas nas redes sociais.

Luana contou no Instagram que se sente "nervosa" e "angustiada" por ter de voltar ao tribunal e pediu ainda apoio a quem a segue.

"Amores, papo reto. O meu cão morreu, a minha funcionária foi cuidar da vida dela e saiu na semana anterior a uma viagem minha (sobrou para os meus pais), onde tenho que resolver questões chatas e sentimentais. Para coroar, na semana passada recebi uma carta a comunicar-me uma audiência. Será amanhã [segunda-feira], às 10h, do processo da 'mordaça' aqui em Portugal. Esse Tribunal de Cascais foi um trauma e estou muito angustiada por voltar lá amanhã", começou por escrever a atriz nas stories do Instagram.

"Não quero ter uma crise de ansiedade, sentir-me acusada, não quero ouvir gritos e achar que vou desmaiar. Quero ser ouvida e esclarecer tudo com verdades e coerência. Portanto, vim aqui pedir a sua oração, vibração, para que eu fique tranquila e tudo seja suave. Se você gosta das minhas falas, dos meus questionamentos, admira a minha postura ou já pegou no meu braço pela mulher, pela mãe que sou, se já te ajudei de alguma maneira, estou aqui para pedir que agora me ajude. Por favor. Estou nervosa, angustiada, sem conseguir dormir direito há alguns dias. Não queria ter que voltar aos tribunais. Vibre coisas boas para mim, paz, por favor. Grata sem fim, Lua", concluiu.

