Após ter estado no 'Dois às 10', da TVI, Jaciara voltou a dizer que entrava de novo no 'Big Brother', mas sem a presença de Nuno Homem de Sá.

"O maior erro foi ter voltado a participar com o Nuno", afirmou, referindo depois que aceitou entrar de novo e viver com o ator porque lhe foram feitas "algumas promessas que não foram cumpridas".

Questionada sobre a que promessas se referia, a ex-concorrente do 'BB' apenas disse: "Promessas de que não seria atacada". Isto sem revelar o nome de quem fez tais promessas.

"A pessoa que me fez essa promessa, não quero dizer [o nome], não quero divulgar. Essa pessoa sabe da promessa que me foi feita. Não faria sentido algum eu ter deixado a minha casa, os meus compromissos de trabalho, onde estava a ganhar dinheiro, tinha os meus filhos muitos fragilizados naquele momento, e vim com essa promessa de que não seria o alvo do Nuno. Mas infelizmente não foi cumprido. Acho que deu para notar que não estou tão feliz, não estou com aquele sorriso no rosto", acrescentou.

Processar Nuno Homem de Sá?

Ainda sobre Nuno Homem de Sá, Jaciara disse que iria processar o ator na sequência dos seus conflitos. Sobre o assunto, comentou: "Os meus advogados estão a tratar. Tenho que pedir as imagens à TVI. Não quero tomar nenhuma atitude baseada na emoção. Gostava de ter essas imagens para que possa também defender-me. Acho que o Nuno se passou de novo quando disse que eu poderia ter alguma coisa com ele e a conversa dele foi muito clara. E o facto também de o Nuno estar sempre a bater na mesma tecla, querendo denegrir a minha imagem".

"Acho que depois daquilo o Nuno pode-se ter arrependido, mas tem que ter cuidado com as palavras. Ter o cuidado para falar de qualquer tipo de doença que a pessoa tenha e não estar sempre a dizer que a minha dislexia é mentir, que não acreditava naquilo, sendo que viveu toda a história comigo dentro da outra casa. Como se eu estivesse a falar dessa doença para ser a vítima da casa. Eu não brincaria com uma doença com a qual muitas famílias sofrem. Não iria fazer isso, não preciso disso para me manter aqui. Não preciso de fazer isso para que as pessoas tenham dó ou compaixão pela Jaciara. Falei várias vezes para que a minha mensagem chegue a outras casas, a outras famílias que às vezes não têm o mesmo conhecimento", continuou.

Jaciara contou ainda que a namorada do ator "lhe pediu desculpa" e que "lhe disse que Nuno Homem de Sá gosta muito de si". "Não quero prejudicar o Nuno. Quero é que ele tenha consciência das suas palavras".

Ainda em conversa com os jornalistas, Jaciara destacou também que aceitou o convite para "viver uma experiência diferente do que viveu na outra casa". De recordar que a ex-mulher de Deco fez parte da primeira edição do 'Big Brother Famosos', que começou no início do ano.

"Foi super válida [a minha entrada] porque assim conheci um grupo completamente diferente da minha primeira experiência. Estou muito feliz, mais ou menos, já chorei. Estou triste porque não queria ter saído desta casa, diferente da outra [casa] em que estava super ansiosa para sair. Nesta fiquei realmente triste. Estou a sentir muita falta, nem posso falar muito porque se não choro. Muita saudade. Queria mais", confessou.

Jaciara acrescentou que já achava que iria ser expulsa no domingo, 8 de maio, acreditando que os portugueses desta vez decidiram "dar uma oportunidade" a Nuno Homem de Sá.

A ex-mulher de Deco acredita também que o que 'correu mal' foi ter voltado a estar dentro da casa com o ator português, uma vez que "as suas questões não estavam resolvidas".

Ainda em entrevista, recordou de novo que sofre de uma depressão "há anos" e que por isso "tem altos e baixos". No entanto, não deixa de estar preparada para os desafios que lhe vão surgindo na vida, explicando, ainda assim, que se não fosse o 'confronto' com Nuno Homem de Sá a sua estadia teria sido diferente.

A aliança com Nuno Homem de Sá que foi, diz, recusada

Além disso, partilhou que Nuno Homem de Sá a "procurou diversas vezes para fazer uma aliança" antes de entrar no 'Big Brother – Desafio Final'. "E eu neguei, não só ao Nuno como a outros concorrentes. Deixei claro que não ia fazer aliança com ninguém".

A crise de pânico e o desmaio dentro da casa

Durante a conversa com os jornalistas, contou que "teve uma crise de pânico horrorosa" dentro da casa mais vigiada do país, o que a levou a ficar "desde o fim de uma tarde até ao outro dia num quarto secreto". Mas, realça, nada teve a ver com o desmaio. Esta última indisposição deveu-se "a uma quebra de tensão".

Jaciara nega ter-se "feito passar pela vítima". "Não sou vítima, não sou pobre coitada, até porque ser vítima é ficar numa cama a chorar e a lamentar, a querer que as pessoas tenham pena. E isso não condiz com a Jaciara, porque sou o inverso. Sou feliz, tenho os meus altos e baixo, mas sou uma pessoa que correr atrás dos sonhos e não tenho medo de ser quem sou. Estar naquela casa e mostrar, de facto, quem és, as pessoas já te olham como vítima. Não sou atriz, não estou ali para fazer um papel e criar uma Jaciara que não é real, por isso fui atacada, mais uma vez, em relação a isso", destacou, afirmando que "não é vítima, mas sim vencedora".

