Horas após ter sido anunciada oficialmente a segunda gravidez da princesa Eugenie, a imprensa internacional já especula sobre o parto.

De acordo com um especialista médico, citado pelo The Mirror, é muito provável que a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson tenha de fazer uma cesariana devido a um problema de saúde com o qual foi diagnosticada em criança.

Eugenie tinha apenas 12 anos quando passou por oito horas de cirurgia para corrigir a sua coluna, depois de os médicos descobrirem que tinha escoliose. Na intervenção foram-lhe colocadas duas hastes de titânio em cada lado das costas e alguns parafusos no topo do seu pescoço.

Tendo em conta as condicionantes, a cesariana será a melhor opção para a princesa. Um parto vaginal normal poderia ter implicações graves no caso de lhe ser administrada epidural - medicamento para o alívio da dor injetado no espaço epidural ao redor da medula espinhal.

Recorde-se que também o primeiro filho de Eugenie, August Philip Hawke Brooksbank, nasceu em fevereiro de 2021 de um parto por cesariana.

O bebé que está a caminho é o segundo filho em comum entre Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, o 13.º na linha de sucessão ao trono e o terceiro neto de André e Sarah Ferguson.

