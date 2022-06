A família real dinamarquesa anunciou através de um comunicado emitido no domingo, 26 de junho, que o príncipe Christian será retirado do prestigiado colégio Herlufsholm, assim como a princesa Isabella, sua irmã.

Frederico, príncipe da Dinamarca, e a sua mulher, Mary, princesa da Dinamarca, confirmaram os rumores que surgiram há um mês com o documentário ‘Herlufsholm's Secrets’, no qual se denunciava uma cultura de bullying e violência na instituição.

"Durante o verão iremos tomar uma decisão com os nossos filhos sobre a sua escola no futuro.

Aos estudantes que continuarão em Herlufsholm, é nosso desejo que a escola tenha mais paz para assegurar as mudanças necessárias e que seja bem sucedida na criação de uma cultura onde toda a gente cresça e se sinta seguro.

Tem sido um processo difícil para nós, mas olhando para o quadro em geral e dada a nossa posição como casal da realeza, decidimos que o príncipe Christian deixará Herlufsholm, e que a princesa Isabella não começará o 9.º ano na escola após as férias de verão.

Tal como anunciamos anteriormente, ficamos muito afetados pelas notícias que surgiram sobre Herlufsholm recentemente. Também queremos deixar claro que nós como pais esperamos que a escola faça o que for preciso para ratificar as condições inaceitáveis", lê-se no comunicado.

