O príncipe William quer levar os deveres reais "um passo mais à frente" e ter uma abordagem diferente no que respeita à liderança social.

O príncipe de Gales, de 41 anos, tornou-se herdeiro após a morte da sua avó, a rainha Isabel II, em setembro de 2022 e agora admitiu que deseja "trazer mudanças" para causas importantes, como a falta de habitação e a saúde mental, ideias que transmitiu numa altura em fazia um balanço sobre o seu primeiro ano como número um na linha de sucessão ao trono.

Em declarações aos jornalistas em Singapura, durante a conclusão do Earthshot Prize, o príncipe explicou que, para si o elo de ligação entre todos estes temas é a liderança social. -"É nisso que estou a tentar trilhar o meu caminho: Preocupo-me com tantas coisas e quero dar um passo em frente. Quero realmente trazer a mudança e quero trazer para cima da mesa nomes de pessoas que possam fazer a mudança se eu não puder. E, portanto, trata-se de progredir, ajudar e promover causas sociais específicas que precisam de mais apoio", afirmou o príncipe, que há já muitos anos trabalha em prol de causas de saúde mental.

O futuro rei de Inglaterra acrescentou ainda que quer "fazer mais" do que simplesmente ser um patrono de organizações de caridade e prometeu "manter o foco" enquanto se esforça para oferecer um "futuro melhor" para os mais carenciados. "Já estou no setor dos sem-abrigo há muito tempo e, por isso, em vez de ser apenas patrono, quero fazer mais, quero realmente construir as casas, quero proporcionar-lhes apoio mental, o emprego e a educação de que possam necessitar", referiu William.

Leia Também: Reconciliação entre Harry e William "não acontecerá tão cedo"