Kate Middleton não para de surpreender. A duquesa de Cambridge encontra-se na Irlanda do Norte, com o marido, príncipe William, onde tem feito visitas a uma série de locais. Numa delas, Kate, de 39 anos, foi desafiada a segurar numa tarântula com as mãos, desafio que aceitou prontamente e com grande descontração.

Tal aconteceu em Londonderry, esta quarta-feira, 29 de setembro, durante um dos seus compromissos.

Também o príncipe William, conforme noticia a imprensa internacional, segurou nas mãos uma cobra.

Veja ambos os momentos na galeria.

