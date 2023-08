A final do campeonato do mundo de futebol feminino disputa-se já no próximo domingo, dia 20 de agosto, em Sidney, na Austrália, uma partida que vai opor a seleção de Inglaterra à de Espanha.

Tal como já foi anunciado (e pode ler aqui), do lado espanhol a realeza vai marcar presença neste jogo decisivo, com a presença da rainha Letizia e da infanta Sofia nas bancadas.

Já do lado de Inglaterra havia a expectativa de os príncipes de Gales poderem assistir ao jogo, mas tal não deverá acontecer.

Esta quinta-feira, dia 17 de agosto, a revista Hello! avançou que teve a confirmação por parte de um assessor da Casa Real de que o príncipe William não vai viajar para a Austrália. Não foram avançados mais detalhes, pelo que, até ao momento, não se sabe se a realeza britânica vai enviar algum representante para apoiar a seleção feminina neste momento decisivo.

