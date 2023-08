A final do Mundial de Futebol feminino disputa-se já no próximo domingo, dia 20 de agosto, numa partida que colocará frente a frente as seleções de Inglaterra e Espanha.

Por esse motivo, a rainha Letizia viajará com a filha mais nova, a infanta Sofia, para Sidney, na Austrália, para assistirem juntas ao jogo.

A infanta Sofia deverá estar particularmente animada com a viagem, uma vez que lhe é conhecido o gosto por este desporto, tendo já sido vista em diversas ocasiões a assistir a partidas de futebol com o pai.

Desta vez viaja com a mãe e esperam, no final da partida, poder celebrar a vitória e levar a taça para Espanha.

O pontapé de saída está marcado para as 11h em Portugal continental.

Leia Também: Rainhas Letizia e Sofia de Espanha cúmplices: incidente esquecido?