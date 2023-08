O último plano da família real de Espanha em Palma de Maiorca permitiu que fosse visto um novo gesto de cumplicidade entre a rainha Letizia e a rainha emérita Sofia.

Cerca de cinco anos após o incidente na Páscoa em 2018, que se tornou viral nas redes sociais, sogra e nora parecem agora manter uma boa relação.

Prova disso é que a mãe de Felipe VI foi vista a ir ao cinema com a restante família usando um mala ao ombro que pertence a Letizia.

Trata-se de uma pequena bolsa a imitar verga, trançada, com alça de couro, uma peça da Audali Mallorca - uma empresa que fabrica peças à mão nas ilhas Baleares - e que tem um custo de 34,95 euros.

A mala que usa a rainha Sofía pertence à nora, Letizia © Getty Images

Já se sabia que Letizia tinha o hábito de trocar peças com as filhas, assim como de usar algumas joias que pertencem à rainha Sofia, mas é a primeira vez que se vê a emérita a usar uma acessório da nora.

Para trás parece ter ficado o infeliz episódio à saída da missa de Páscoa em 2018, quando a rainha Sofia tentou posar para os fotógrafos com as netas Leonor e Sofia, colocando-lhes as mãos por cima dos ombros, mas Letizia colocou-se à frente e afastou a mão da sogra do ombro da princesa Leonor.

