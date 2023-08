Kate Middleton não estará nada incomodada com os rumores que de tempos a tempos associam o príncipe William a uma amiga do casal, pelo menos a avaliar pelo mais recente plano da princesa de Gales.

De acordo com o Daily Mail, que cita fonte próxima de Kate, a princesa esteve a jantar no último sábado, dia 12, em casa dos marqueses de Cholmondeley, David e Rose, em Norfolk, perto de Anmer Hall, uma das residências dos príncipes de Gales, que lhes foi oferecida pela rainha Isabel II como presente de casamento.

O jantar coincidiu com o Festival Houghton, que decorria na mesma quinta, que conta com mais de 400 hectares, pelo que, após a refeição, um dos convidados sugeriu que fossem até à festa e assim aconteceu, tendo Kate estado rodeada pelos seus seguranças. O príncipe William, ao que tudo indica, não esteve presente nem no jantar nem no festival.

No entanto, fica assim confirmado que a boa relação entre os príncipes de Gales e os marqueses de Cholmondeley se mantém, apesar dos rumores que de vez em quando aparecem na imprensa britânica e que dão conta de uma suposta amizade especial entre o príncipe William e a marquesa Rose Handbury.

Leia Também: O motivo que leva Kate Middleton a fazer telefonemas à noite para Harry