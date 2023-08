A relação de Harry com a família real britânica poderá já ter vivido melhores dias, no entanto, a amizade do duque de Sussex e de Kate Middleton permanece intacta.

Embora se diga que Harry e o irmão William deixaram de se falar depois de todas as declarações polémicas dos últimos tempos, uma fonte próxima garantiu à revista Closer que Kate decidiu estender a mão ao cunhado, impedindo que o mesmo seja completamente posto de parte pelos familiares mais próximos.

"A Kate entrou em contato com o Harry para lhe dizer para manter a cabeça erguida e não se preocupar muito com esses contratempos temporários", fez notar a fonte, referindo-se à relação conturbada com o pai, o rei Carlos III, e o irmão, o príncipe de Gales.

"A relação de de Harry e Kate permaneceu intacta e significa muito para o Harry que ela continue a apoiá-lo, especialmente durante momentos conturbados como este. Ela tem pena dele. Vê-lo a passar por todos estes contratempos é muito difícil de testemunhar e isso mexe com o coração dela", explicou ainda a mesma fonte, referindo-se ao facto de, ainda esta semana, Harry ter perdido um dos seus títulos reais.

"É muito difícil para a Kate assistir ao Harry a passar por tanto stress e rejeição, mas com as suas chamadas telefónicas ao fim da noite ela tem-lhe dito que tudo vai ficar bem no final", acrescentou por fim a fonte em causa.

