O médio do Everton Dele Alli, de 27 anos, deu uma entrevista emocionante a Gary Neville para o podcast 'The Overlap', na qual revelou que sofreu de abusos aos seis anos e teve contacto com álcool e drogas antes dos 10, contando ainda que pensou abandonar a carreira aos 24 anos e que sofre com problemas de saúde mental, assegurando que atualmente se sente "no melhor estado" em que já esteve, tendo passado recentemente por um período de reabilitação.

No Twitter, o príncipe William, que sempre mostrou preocupação com temas ligados à saúde mental, partilhou o excerto da entrevista divulgado por Gary Nevile, deixando uma mensagem de apreço pelo ato de coragem de Alli.

"Corajoso e inspirador. Discutir saúde mental não é sinal de fraqueza. Vamos continuar a falar sobre isto. Estamos todos contigo e desejamos-te o melhor", escreveu o príncipe de Gales.

