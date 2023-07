Aconteceu durante as preparações para a coroação do rei Carlos III. O momento foi agora relembrado no TikTok.

O momento não é de agora, contudo voltou a dar que falar depois de ter sido recuperado no TikTok. Falamos de um vídeo que retrata uma das mais engraçadas interações do príncipe William com um pequeno fã. Tal aconteceu durante um compromisso do príncipe William em Windsor, a propósito da coroação do rei Carlos III. A certo momento, um menino que se encontrava entre a multidão à espera da chegada dos membros da realeza questionou ao príncipe: "Quanto tempo vai demorar até conseguirmos ver o príncipe William?". Numa resposta rápida, William afirmou: "Não sabemos onde ele está! Já o viste?". William perguntou ainda ao menino se ele sabia de quem se tratava, sendo que o fã disse que pensava que era do "governo". "Não sou do governo. Parece que sou?", questionou o marido de Kate Middleton entre gargalhadas. Entretanto, o fã lá percebeu que tinha estado a falar com o príncipe William, mostrando-se surpreendido. Leia Também: Boina e visual campestre: Príncipe William como raramente se vê Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram