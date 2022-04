O príncipe William era o "terror" em criança, como recorda Tina Brown no livro 'The Palace Papers'. Até a rainha Isabel II chegou a comentar com o príncipe Filipe que o neto estava "fora do controlo".

"Ela não achava graça ao facto de ele adorar dizer: 'Quando eu for rei, vou fazer uma nova regra que...", escreve Tina Brown, como cita o Page Six.

"Aos quatro anos, ele tinha o hábito pouco atraente de latir para a babysitter, Barbara Barnes: 'Ninguém me diz o que fazer! Quando eu for rei, vou puni-la'", acrescentou ainda na obra.

William andava muitas vezes com uma pistola de água e no pré-escolar era conhecido como "Basher Wills".

Por volta dos seis anos, o comportamento do príncipe mudou e ficou mais bem comportado, ao contrário do irmão, Harry, que se transformou no 'terror'.

Segundo Tina Brown, uma vez Harry espalhou fezes de ovelha no fato do pai, o príncipe Carlos, quando este estava prestes a embarcar para uma viagem oficial.

À medida que William, duque de Cambridge, crescia, tornou-se mais 'cúmplice' da mãe, a falecida princesa Diana.

