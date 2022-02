O príncipe William encontra-se a fazer uma viagem oficial ao Dubai, tendo já visitado diversos locais marcantes, como é o caso da Expo2020.

Na sua conta oficial de Instagram, o duque de Cambridge partilhou uma série de fotografias que retratam algumas das atividades que ocuparam a sua agenda.

"Obrigada pelo dia maravilhoso no Emirados Árabes Unidos! Desde a visita a Jubail Mangroves e ao Porto de Jebel para ver os finalistas dos Earthshot até à celebração do Dia Nacional do Reino Unido na Expo2020 - foi ótimo passar tempo a celebrar a sustentabilidade, colaboração e inovação", referiu-se na legenda de uma publicação onde se partilharam as imagens.

Poderá vê-las na galeria.

Leia Também: Príncipe William inicia viagem a solo no Dubai. A primeira imagem