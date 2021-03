O príncipe Harry foi visto pela primeira vez em público depois da reveladora entrevista que deu, juntamente com a mulher, Meghan Markle, à apresentadora Oprah Winfrey.

Como relatam os vários meios de comunicação internacionais, Harry desfrutou de uma passeio relaxante de bicicleta, na passada sexta-feira, 19 de março.

O duque de Sussex, de 36 anos, foi fotografado num momento mais descontraído, onde pode ser visto com um look desportivo, em Montecito, Califórnia, não muito longe da casa onde vive atualmente com Meghan Markle.

Harry estava acompanhado pelo seu segurança, que se manteve perto do filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana.

Imagens que estão também a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

