Harry e Meghan Markle encontram-se atualmente a viver em Los Angeles, Estados Unidos. Para trás ficou a sua vida em Inglaterra, assim como os compromissos diários que os ligavam à realeza britânica. Contudo, esta nova fase da sua vida não tem sido fácil para o príncipe, o qual, segundo a imprensa internacional, sente falta dos seus amigos e familiares.

Fontes da revista Vanity Fair terão dito à especialista Katie Nicholl que Harry "tem muitos amigos na comunidade militar no Reino Unido e que sente falta deles".

"Está a ser um momento estranho para todos nós, mas acho que o Harry sente falta de ter uma estrutura na sua vida. Não tem amigos em Los Angeles como a Meghan e não tem um emprego", acrescentou.

Apesar disto, é referido que Harry tem procurado manter-se ocupado contactando as organizações com as quais costumava trabalhar em Inglaterra.

Leia Também: Após desavenças, William e Harry voltam a falar um com o outro