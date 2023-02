Príncipe Harry enquanto apresentador de televisão? Sim, é possível. Segundo o Page Six, o príncipe esteve em negociações ao longo do último ano para se tornar o novo anfitrião do 'Saturday Night Live'... por um programa.

"Sei que o Harry estava disponível, levou o convite muito a sério - e seria uma promoção para o livro muito divertida", referiu uma fonte à publicação, destacando a biografia do duque de Sussex - 'Na Sombra'.

"Os produtores do 'SNL' andavam atrás do Harry há algum tempo. Toda a gente do programa adorou a ideia e o público iria ver, com certeza", adianta.

Contudo, as negociações acabaram por cair e a proposta não foi colocada em prática.

Ainda assim, e apesar da ideia inicial de promoção ao livro não ter ido para a frente, os produtores do programa consideram agora outras possibilidades, como Harry aparecer de surpresa num sketch, por exemplo.

Leia Também: Meghan Markle processada pela irmã (príncipe Harry também está incluído)