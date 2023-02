Samantha Markle, irmã de Meghan Markle, irá processar a duquesa de Sussex e o marido, príncipe Harry, por "difamação e injúria".

Em causa estiveram as declarações do casal na entrevista polémica que deram a Oprah Winfrey em 2021.

A 'meia irmã' de Meghan - ambas são filhas do mesmo pai, Thomas Markle - alega que Meghan a difamou de maneira "falsa e maliciosa" quando disse na conversa que era "filha única".

O processo, noticia a BBC, foi iniciado esta terça-feira, 7 de fevereiro, no tribunal da Florida.

Em documentos a que a PA News teve acesso, Samantha evidencia ainda a grande audiência a que as declarações da ex-atriz chegaram: cerca de "50 milhões de pessoas em 17 países".

"Meghan (...) levou à publicação e disseminação de história falsas e maliciosas criadas para destruir a reputação da queixosa, as quais submeteram-na a uma humilhação, vergonha e ódio a nível mundial", lê-se no processo.

"Foi uma campanha premeditada para destruir a sua reputação e credibilidade [quer de Samantha, quer do pai, Thomas Markle] para que não interferissem ou contradissessem a narrativa falsa e história de conto de fadas levada a cabo pela acusada", completa.

Na série documental que gravou com Harry para a Netflix, Meghan Markle chegou a falar da irmã, notando que nunca teve qualquer tipo de proximidade com Samantha, uma vez que a diferença de idades entre as duas é acentuada.