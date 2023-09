A semana foi repleta de emoções para o príncipe Harry. O duque de Sussex esteve a assistir aos Invictus Games, uma competição desportiva pelo próprio criada dedicada a veteranos lesionados em guerra.

Harry fez um discurso tocante no evento, depois de reparar que existia um conjunto de gaitas de fole.

"Alguns de vocês devem saber o que a gaita de fole significa para mim, por isso, mal podia esperar que tocassem", notou.

A gaita de fole, recorde-se, era o instrumento preferido da rainha Isabel II, avó de Harry. No seu livro 'Na Sombra', o príncipe conta que a monarca adorava acordar ao som deste instrumento, sendo que o mesmo também era tocado à hora do jantar.

Ora, se o instrumento lhe traz memórias queridas, outras recordações mais difíceis também surgem. O filho mais novo de Carlos III revela que um dos seus camaradas de guerra, quando serviu no exército, fez questão de tocá-lo cada vez que um homem perdia a vida em combate. "No Afeganistão ele [James, nome do combatente] tocou em 63 cerimónias de homenagem. Para 63 caixões. Para 63 almas. Para 63 famílias", descreveu.

Este sábado, 16 de setembro, foi o último dia do evento.

Leia Também: Príncipe William comenta aniversário do irmão, o príncipe Harry