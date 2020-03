O príncipe Harry foi a mais recente vítima dos jovens russos Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, conhecidos no Youtube como Vovan e Lexus, autores de partidas às mais diferentes personalidades da ‘alta sociedade’.

Numa chamada falsa, em que Harry acreditava estar a falar com a jovem ativista Greta Thunberg, este acabou por desabafar sobre o “distanciamento” que o casal (Harry e Meghan) sentiam da família real.

Ao longo da conversa, Harry admite que a decisão sobre o afastamento “não foi fácil”, mas que ambos ainda acreditam que foi a decisão certa a tomar.

“Isto seria uma conversa para ter noutra altura. Há muitas outras camadas da história e outras peças do puzzle. Mas às vezes a decisão certa nem sempre é a mais fácil. E esta decisão que tomámos não foi fácil de todo, mas foi a correta para a nossa família e é a decisão que me permite proteger melhor o meu filho. Tenho a certeza absoluta que há montes de pessoas no mundo que conseguem perceber a nossa decisão e respeitar o facto de eu querer meter a minha família em primeiro lugar”, desabafou.

