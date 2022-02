O príncipe Harry juntou-se a Gareth Thomas (figura pública que em 2019 revelou que estava infetado com o vírus do VIH), no âmbito da Semana de Testagem Nacional do VIH 2022 no Reino Unido.

À conversa com Thomas, através de uma videochamada, o duque de Sussex falou sobre a importância de se continuar a falar sobre o assunto - 35 anos depois da mãe, a princesa Diana, ter inaugurado a primeira unidade hospitalar em Inglaterra dedicada ao tratamento de pacientes com o vírus.

"O que a minha mãe fez, e o que outras pessoas fizeram na altura, foi deitar abaixo as barreiras. Dar um pontapé na porta e dizer: 'Não. Quando as pessoas estão a sofrer, precisamos de aprender mais, e se há um estigma muito presente, então o que precisamos mesmo de fazer é falar mais sobre isso", afirma.

"Isso deixou as pessoas um pouco desconfortáveis ao início. Mas o estigma continua a propagar-se no silêncio. Sabemos disso", sublinhou.

"O que a minha mãe iniciou nesses anos foi a criação de empatia e entendimento... mas também de curiosidade, o que penso que foi realmente poderoso", completou.

Leia Também: O hábito simples do príncipe Harry pela manhã que o ajuda o resto do dia